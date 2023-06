Rifondazione Localista nel Pd

Leggi su panorama

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dal «viceré» Vincenzo De Luca al governatore pugliese Michele Emiliano, al loro collega Stefano Bonaccini... I presidenti di Regione presto in scadenza, come vari sindaci di grandi città - con il cuore a sinistra ma preoccupati del futuro - accarezzano l’idea di rielezione a dispetto delle regole in vigore. Nel Pd si oppone una sempre più appannata Elly Schlein. E loro? Aspettano. Perché i segretari passano, il potere resta. Vin Chen Zin ha deciso finalmente di onorare il suo soprannome più esotico: «Siamo sulla linea di Kim II-sung» informa difatti De Luca. Ovvero, nei perigliosi dintorni delle dittature coreane. Il governatore campano vuole ricandidarsi «in eterno». Nonostante l’odiatissima segretaria dem, Elly Schlein, voglia far fuori lui e i famigli. Sull’eventualità del terzo mandato, a differenza del suo predecessore Enrico Letta, si dice «piuttosto sfavorevole». L’usuale ...