Ridurre i tempi o ridurre gli sforzi nel fare il pane?

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il fil rouge del dibattito, quando si parla con i panificatori, il protagonista principale del dibattito è il tempo: non quello della lievitazione, ma quello che bisognerebbe riuscire a ritagliarsi per ottimizzare, per pensare, per comunicare, per creare, ma anche per riposare. Nel mondo delil tempo è diventato un valore e non è più solo uno strumento tecnico. «La quotidianità assorbe la gestione del tempo e la mancanza di tempo per pensare ti priva di un sacco di idee» afferma Silvia Cancellieri di Tondo Forno. «Un giorno di pausa, una giornata di stacco, ti regalano freschezza e in modo istintivo nascono nuove idee, nuovi potenziali progetti». @Gaia Menchicchi«Il panificatore ha di base un problema logistico di orari: ci si alza presto, si dorme poco: in Italia la cultura delè quella delservito fresco al mattino e ...