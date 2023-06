Regeni ‘divisivo’ e Berlusconi santificato | il messaggio che arriva ai giovani è tragico

(Di mercoledì 28 giugno 2023) di Antonio Deiara Resto basito di fronte al gesto del sindaco di Camogli che ha tolto lo striscione dedicato a Giulio, in quanto “divisivo”. Ecco la parola del giorno! Quando una “vexata quaestio” non può essere valutata senza fraintendimenti o mezze verità o bugie dal buon senso comune, dati gli scheletri nell’armadio dei governanti di turno, diventa “divisiva” e deve essere cancellata o quantomeno nascosta. Giulioè stato torturato e assassinato in Egitto. In altri tempi, l’Italia avrebbe dichiarato guerra al regime dittatoriale della terra dei Faraoni. Per il sindaco sopraccitato, meglio cancellare il nome della vittima, in quanto “divisivo”. Di fronte alle parole del Presidente del Senato circa l’inconsistenza delle accuse contro un defunto Presidente del Consiglio, condannato in Cassazione e di conseguenza espulso da Palazzo Madama, ...

