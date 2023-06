(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’errore si trova al rigo RC10 dove nella sezione agli acconti da versare per l’addizionale comunale Irpef ci si riferisce a delle annualità sbagliate

... quindi, sono tenuti al pagamento dell'Irpef entro il 30 giugno 2023 e nello specifico :...non superiori a 5.164.569 euro soggetti che svolgono attività agricole e sono titolari di......di questa linea di politica economica si scaricano interamente suifissi. A crescere sono solo i bilanci delle banche e i margini delle imprese, ma non è impoverendo milioni die ...Popolazione,, natalità: noi domani ". Molti i panel e gli argomenti. La prima sessione ha ... Aiutaci anche con il tuo 5 per mille : nella dichiarazione deifirma e scrivi il codice ...

Redditi persone fisiche: attenzione ai refusi nel modello ilGiornale.it

Attenzione al modello dedicato ai redditi delle persone fisiche (PF). Alcune informazioni sono state scritte in maniera errata all’interno del quadro RC riferito al 2021 e al 2022 dedicato alla ...La scadenza del 30 giugno incombe ma non tutti i contribuenti sono tenuti a rispettarla. Ecco chi deve presentare la dichiarazione entro fine mese.