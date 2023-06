(Di mercoledì 28 giugno 2023) Scalda i motoridipronto a debuttare a gennaio al posto del Reddito di Cittadinanza: sarà erogato tramite una Carta d’– destinato a nuclei con disabili, minori, over60, e dopo le modifiche del Senato, anche i componenti svantaggiati inseriti in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa. Rdc, c’èdiImporti fino a 6mila euro l’anno, 500 al mese, previsto un contributo affitto (per le locazioni regolari) di 3.360 euro l’anno, 280 al mese. Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro (7.560 l’anno) più 150 euro di contributo d’affitto (1.800 l’anno). A chiPossono richiederedii ...

RdC addio, c'è l'assegno di inclusione: come funziona e a chi spetta, le regole

Da gennaio prenderà il posto del discusso Reddito di Cittadinanza: dall’offerta di lavoro “congrua” alle sanzioni per chi dichiara il falso, ecco cosa cambia ...Addio reddito di cittadinanza, da gennaio arriva l’Assegno di inclusione, di cui potranno beneficiare i nuclei con disabili, minori, over60, e dopo le modifiche del Senato, anche i componenti svantagg ...