Raid russo su un ristorante a Kramatorsk | almeno 10 morti Le immagini della devastazione dopo l’attacco

(Di mercoledì 28 giugno 2023)10 vittime e decine di feritiun attaccosu. Ilha colpito uncausando macerie e: tra ianche una ragazza di 17 anni e due sorelle di 14 anni. Ferite anche un bambino di otto anni che però non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tra le vittime tre minori. Arrestato 'agente': "Ha inviato video ristorante prima dell'attacco" E' salito a 10 il bilancio delle vittime delsu Kramatorsk , nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Si teme che ci siano altre tre persone sotto le macerie, fanno sapere i servizi di emergenza ucraini. E' stato intanto reso ...Ilnella notte su un ristorante di Kramatorsk Sul campo, intanto, aumentano le vittime e i feriti delmissilisticodi ieri sera su un ristorante nella città di Kramatorsk, nell'...La versione di Mosca Se per Kiev l'attaccoera rivolto contro un'area residenziale, ricca di ... Questoha causato il maggior numero di vittime dallo scorso 28 aprile, quando un missile ha ...

Almeno dieci morti dopo il raid russo su un ristorante a Kramatorsk - Politica Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 490. Secondo il Wall Street Journal, "Prigozhin voleva catturare i leader militari russi". Oggi il cardinale Zuppi è a Mosca per "trovare vie per raggiungere una ...È salito ad almeno 10 morti il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri a Kramatorsk. I feriti sono 61: a renderlo noto è stato stamattina il ministero dell'Interno ucraino, come riportato da ...