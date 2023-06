Ragazzo ucciso dalla polizia a Nanterre in Francia | famiglia | Non c' e' legittima difesa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Si tratta di una questione estremamente seria, c'e' questo video che mostra chiaramente che un poliziotto ha sparato a sangue freddo a un giovane, non c'e' auto". Cosi' Me Yassine Bouzrou, ...

Cosi' Me Yassine Bouzrou, avvocato della famiglia di un adolescentea bruciapelo da un poliziotto, a Nanterre, in Francia. 28 giugno 2023... lo spettacolo prende spunto dal cortometraggio Submission di Theo Van Gogh,da un ... La stessa sera anche la Compagnia Concorda ne "La ballata di Colapesce", la leggenda di unche ...Nanterre, banlieu settentrionale di Parigi, un poliziotto hacon un colpo di pistola un 17enne, appena fermato in un posto di blocco. Dopo l'omicidio, una ...è concluso con la morte del...

Francia, agente di polizia uccide 17enne a Nanterre: scontri nelle banlieue. FOTO Sky Tg24

'Per prima cosa, voglio esprimere qui il cordoglio di tutta la nazione dopo quello che e' successo e per la morte del giovane Nael ed esprimere ...'Si tratta di una questione estremamente seria, c'e' questo video che mostra chiaramente che un poliziotto ha sparato a sangue freddo a un ...