Raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici | accordo con i produttori

Il prossimo 26 luglio verrà pubblicato per la prima volta in digitale la"Forty Licks" ( leggi qui la recensione )Rolling Stones . Due giorni dopo, sarà disponibile, sempre per la prima volta, in una edizione in vinile limitata con confezione gatefold da 4LP. ......fenomeno del free - riding ovvero la mancata partecipazione del soggetti obbligati al Sistema di Gestione del fine vitarifiuti, recuperando finanziamenti significativi per il sistema di'...Genova . È iniziata in queste ore la nuova campagna difondi per il Teatro dell'Ortica , dopo che, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia dell' esclusione dall'erogazionefondi destinati da Regione Liguria a progetti socioculturali legati ...

I cittadini bocciano i servizi a Roma: raccolta dei rifiuti e trasporti ... Fanpage.it

28 giu 2023 - L'antologia della band britannica sarà pubblicata anche in vinile limited edition e in Dolby Atmos ...Una spinta per favorire la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e rifiuti di Pile e Accumulatori (RPA) e garantire l’immissione sul mercato di prodotti conformi alla relativa normativa ...