Quello che non avete capito delle croci in montagna

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Non sono uno scalatore e la vetta non è mai una croce. Tutta la questionedi vetta è esplosa in questi giorni in occasione della presentazione di un libro all'università Cattolica di Milano, dove il direttore editoriale del Cai Marco Albino Ferrari ha dichiarato che "non saranno...

abbiamo chiesto e ottenuto èquelle risorse alimentino invece un fondo per difendere i confini esterni. Non per gestire l'immigrazione illegale, ma per contrastarla". La difesa dell'...... con l'apertura di nuove linee sia nello stabilimento coreano di Pyeongtaek,inamericano di Taylor in Texas, negli Stati Uniti, attualmente in costruzione esarà terminata entro fine ...Prima di chiudere, c'è un pensiero anche per Gino Mader , caduto al Giro di Svizzera e deceduto: "è successo è davvero triste. È una tragedia. Gino non aveva nessunolo odiasse, non ...

“Il signor Quindicipalle”, quello che c’è da sapere sul film di Francesco Nuti con Sabrina Ferilli Corriere della Sera

Una situazione che non si era mai verificata. Nel Motomondiale i marchi giapponesi hanno sempre rappresentato un riferimento e in MotoGP i successi di Honda e di Yamaha sono pari a 10 e a 8 se si cons ...E allora per Valentina, romana della Balduina e mezzo cuore lasciato nella casa con vista sull’alba a Porto Santo Stefano, oggi è difficile vivere quelle cose che una ragazza di 27 anni vive. Naditza, ...