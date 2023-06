(Di mercoledì 28 giugno 2023) È stato riportato in superficiechedel, ilandato disperso il 19 giugno scorso enelle profondità dell’Oceano, uccidendo i cinque passeggeri a bordo. Oggi, 28 giugno, una nave canadese ha portato a riva idel mezzo della OceanGate. In undiffuso dalla Canadian Broadcast Corporation si vedelo che sembra a tutti gli effetti il muso dele altri frammenti più piccoli alzati da una gru e spostati su una nave della Guardia costiera canadese. Isono stati sbarcati a St. John’s, ma non è ancora chiaro dove verranno depositati. Sia le autorità americane chele canadesi hanno annunciato dopo l’accertamento ...

Dall'altraMadly in lifesomiglia così tanto a madly in love (significa follemente innamorati) allude a un modo di vivere stravagante e, sì, un po' fuori di testa,però, alla fin ...L'ultima giornata del Gruppo D degli Europei Under 21 consumatasi indella Cluji Arena, tra ... Ma dall'altra parte la Norvegia si è dimostrata tutt'altropericolosa. Sul web viene lodata la ...È stato riportato in superficieresta del Titan , il sommergibile andato disperso il 19 giugno scorso e imploso nelle profondità dell'Oceano Atlantico, uccidendo i cinque passeggeri a bordo. Oggi, 28 giugno, una nave ...

Quel che resta del Titan. Recuperati in Canada i detriti del sommergibile imploso nell'Oceano Atlantico - Il video Open

"Una partita un po' strana. Bene nel primo tempo poi nel secondo abbiamo preso quel gol. Abbiamo avuto delle occasioni, ma non è andata come volevamo. Al di là dei punti direi che per le prestazioni ...Finanziamenti pubblici per sovvenzionare la transizione energetica. Fondi europei per garantire lo sviluppo di progetti avveniristici destinati a rivoluzionare - almeno sulla carta - gli spostamenti..