Quarto Grado | l' inviata che piace agli assassini | Ma uno voleva investirmi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Vite in carcere. A raccontarle per Mediaset è Francesca Carollo. L'unica giornalista italiana, dopo Franca Leosini (che è un po' colei che il genere l'ha inventato) capace di varcare senza paura le soglie delle patrie galere, mettendosi nella maggior parte dei casi, faccia a faccia col mostro di turno. Lo spazio curato da Carollo che pare stia diventando una sorta di rubrica molto attesa, va in onda all'interno di, il seguitissimo talk settimanale di Rete4 nel quale i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero portano a loro volta spettatori e ospiti all'interno dei fatti di cronaca. «È un progetto nato prima della pandemia girando il corto Donne in prigione assieme a Jo Squillo e Giusy Versace per capire come anche l'animo femminile possa macchiarsi di reati tanto gravi», ci racconta la Carollo. QUINDICI ANNI DOPO Francesca ...

Per finire, il venerdì sera troviamoLe Storie e, successivamente, le repliche della docu - fiction Terzo Indizio ...... ma in soldoni se uno guarda a questodi Paesi in via di sviluppo vede che i rendimenti dei ...è un elemento di preoccupazione perché si tratta di economie che spesso non sono indi ...Leggi Anche Rapimento Kata, l'appello dei genitori: 'Non fatele del male, è una bambina' Leggi Anche Rapimento Kata, a '' un urlo ripreso da una telecamera Il passaggio sotterraneo nelle ...

Venerdì 2 giugno, ultimo appuntamento con “Quarto Grado” Dietro la Notizia

On air sul canale YouTube del brand il quarto episodio di "Così come siamo”, la web series prodotta da Birra Moretti che ci ricorda che siamo al nostro meglio quando siamo noi stessi ...Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ...