Qualificazioni Wimbledon 2023 | Lucrezia Stefanini batte anche Priscilla Hon ed è a un passo dal tabellone principale

(Di mercoledì 28 giugno 2023)superail secondo turno nellefemminili di, e vede dunque i Championships letteralmente a un. Sui campi di Roehampton è l’australianaHon a uscire sconfitta per 6-2 7-6(4), con l’italiana che dunque andrà a trovarsi di fronte una veteranadi questi campi, Su-Wei Hsieh, portacolori di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan). Perprimo set d’impatto nel senso che le palle break sono veramente tante (sei da una parte e quattro dall’altra), ma se l’italiana tre delle sue sei le sfrutta, non facendo dunque mai tenere la battuta a Hon nelle fasi iniziali, l’australiana è in grado un’unica volta di cercare di accorciare le distanze. Il risultato è che, potendo ...

Matteo Arnaldi, Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam dell'anno, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si ...

Ecco perché si guarda sempre con occhi particolari a questo torneo, indipendentemente da chi poi sarà davvero al via da domenica con le qualificazioni perché qualcuno entrerà in tabellone a Wimbledon ...