Putin sta perdendo la guerra in | sconcerto per la gaffe di Joe Biden | in che mani siamo? | Video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Joeè abbonato alle. L'ultima l'ha commessa parlando dellain Ucraina e in particolare della situazione imprevista di Prigozhin, che ha reso più debole Vladimir. Intervistato dalla Cnn, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che “sta chiaramentelain Iraq e a casa sua”. Ovviamente intendeva dire “in Ucraina”, ma si sa che l'Iraq è sempre una ferita aperta per gli americani. Parlando sempre del presidente russoha anche aggiunto che secondo lui è divenuto una “paria”, ma al tempo stesso non è così sicuro che si è indebolito a causa dei recenti eventi che hanno visto protagonista il gruppo Wagner. Tra unae l'altra,...

... macercando di aumentarne il numero. A copertura degli incursori, numerose batterie di ... " So che il presidente russo Vladimirha detto che gli ucraini hanno perso 13.000 persone. Le mie ...... il presidente Usa voleva pungere il grande avversario, Vladimir, sulle conseguenze della ... in un video già virale negli Usa e oltre: "È difficile dirlo, machiaramente perdendo la guerra ...Alla domanda su fino a che punto Vladimirsia stato indebolito dai recenti avvenimenti, il commander in chief ha risposto cosi': 'Difficile dirlo, machiaramente perdendo la guerra in Iraq. ...

Usa, nuova gaffe di Biden: "Putin sta perdendo la guerra in Iraq" Sky Tg24

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ..."È difficile dirlo, ma sta chiaramente perdendo. La guerra in Iraq sta perdendo la guerra interna. Ed è diventato un po' un paria in tutto il mondo", gaffe del Presidente Usa Biden. / Fb (Alexander ...