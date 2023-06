Putin ora è più forte E Prigozhin | Orsini fuori controllo | la frase che scatena il caos in tv

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il professor Alessandroforse non si è reso conto dei rischi che ha dovuto affrontare Vladimirnelle ultime ore. Il leader russo, come è noto, ha dovuto fare i conti con la ribellione della Wagner e soprattutto con le mosse diarrivato a 200 km da Mosca. Mai lo Zar è stato così debole e davanti al mondo ha dovuto ammettere che un golpe era in corso tra le mura amiche della Russia. Prgozhin ha parlato di protesta, ma di fatto quello a cui abbiamo assistito è un golpe in piena regola. E così a CartaBiancala spara grossa e continua a difendere la sua linea filo-russa: "aveva accanto a sé tutta la classe dirigente russa, l'esercito ha reagito compatto esi è ritrovato solo. Il grande conflitto era in realtà trae il ...

E così a CartaBianca Orsini la spara grossa e continua a difendere la sua linea filo - russa: 'aveva accanto a sé tutta la classe dirigente russa, l'esercito ha reagito compatto e Prigozhin si ......in esilio in Bielorussia (anche se non ci sono testimonianze che lo confermino), ha scatenato la più grande crisi politica in Russia da decenni. Masembra aver rapidamente ripreso il ...comecredo cheabbia poca voglia di incontrare chiunque ma non è escluso che proprio dopo quello che è successo nei giorni scorsi - osserva all'Adnkronos padre Caprio riferendosi alla ...

Orsini: "Putin ancora più forte, ora può devastare Ucraina" Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il presidente russo ignora il giudizio del mondo fuori, ma dentro per molti resta l’unico antidoto all’anarchia. La percezione, però, è che all’improvviso la Russia sia diventata un Paese dove tutto p ...