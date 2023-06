Putin | chi può prendere il suo posto tra generali | mercenari e oligarchi in caso di resa? La paura dello ?scenario libico?

Non è dato sapere con esattezzal'inviato papale incontrerà nella capitale russa, sia per le ... potrebbe esserci il patriarca Kirill, strettamente legato al presidente. Al Patriarcato, tra l'......qualcuno avrebbe bollato come un approccio autarchico ma in realtà è un approccio realistico di...come questo episodio ha contribuito a far emergere le difficoltà della sistema di potere die ...Laquestione degli eserciti privati sta facendo sorgere molte domande all'interno dell' establishment , che in questo momento si è comunque fatto vedere più o meno compatto attorno a, susia ...

Russia, chi è il manager italiano fermato a Mosca Adnkronos

Il Cremlino esprime "un alto apprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax, spiegando che l'inviato del p ...L’unica cosa certa in questo momento è che Prigozhin sembra essere concentrato a salvaguardare la propria vita.