Punture insetti | fino a 3 | 6% bambini rischia reazioni avverse anche gravi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Con l'estate è boom di attività all'aperto come il trekking, il campeggio e il nuoto, che però posso essere occasione di un rischio maggiore di essere punti da, in particolare da imenotteri come vespe, api, calabroni. "Leal veleno di imenotteri riguardano percentuali che vanno dallo 0,3al 3,6% dei pazienti in età pediatrica - spiega Michele Miraglia del Giudice, presidente Siaip (Societa italiana di allergologia e immunologia pediatrica) e professore di Pediatria e Allergologia e Immunologia pediatrica all'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli' di Napoli - La prevalenza disistemiche, come orticaria, rossore, prurito, pomfi, gonfiore alle palpebre o alle labbra, va dall'1 al 3%. E riuscire ad identificare ...