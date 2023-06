(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Con l'estate è boom di attività all'aperto come il trekking, il campeggio e il nuoto, che però posso essere occasione di un rischio maggiore di essere punti da, in particolare da imenotteri come vespe, api, calabroni. "Leal veleno di imeno

Pulci e zecche possono veicolare moltissime patologie e, nel caso dei cani, ledi flebotomi ... Il caldo porta con sé anche moltiche possono pungere anche i nostri amici con la coda e, ...... protegge il cane da disagi come prurito e fastidi legati allee alle infestazioni;. ... repellenti: tengono glilontano dall'ospite, impedendo al parassita di salire sull'animale;. ...Sapeva di essere allergico alledi, tant'è che in casa aveva a disposizione l'adrenalina pronta all'uso. Ma non ha fatto in tempo. Punto da un calabrone, un 73enne è morto per choc anafilattico. La vittima si ...

Punture insetti, fino a 3,6% bambini rischia reazioni avverse anche gravi Tiscali Notizie

Con l'estate è boom di attività all'aperto come il trekking, il campeggio e il nuoto, che però posso essere occasione di un rischio maggiore di ...Prof. Michele Miraglia del Giudice, presidente della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica: “Fino al 3,6% dei piccoli rischia reazioni avverse anche gravi. Chi è allergico va assol ...