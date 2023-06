Punture di insetti | episodi di stipsi | occhi arrossati | quali sono i rimedi utili da mettere nel ' kit estivo salva-vacanza” dei più piccoli? I consigli e l’elenco degli “indispensabili” arrivano dai pediatri dell’Ospedalino Koelliker di Torino

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Estate, tempo di vacanze. Per i genitori che viaggiano con bimbi al seguito un dubbio frequente riguardafarmaci oin valigia per gestire le piccole emergenze che poscapitare ai bambini. Senza lasciarsi prendere dall’ansia o da eccessive preoccupazioni, infatti, uno sempre valido è quello di pensare a ‘un kit’ così da poter avere a portata di mano tutto ciò che può servire.gli? Idaidiche ci hanno aiutato a individuare farmaci e ...

... "La pulizia del bosco , la sperimentazione su predatori di questie artropodi , ...le iniziative informative e l'attività di promozione dei comportamenti corretti al fine di evitaredi ...Ledi questipossono provocare dolore e fastidio, soprattutto in soggetti sensibili. È importante non sottovalutare il loro potenziale pericolo. Per proteggerci dai pappataci, ...Ma cosa si deve fare per evitare il rischio di'La prevenzione andrebbe fatta dai Comuni - ... anche per le malattie trasmesse da zanzare, zecche e altri. 'Patologie che venivano ...

"Aspira veleno" per punture di api e altri insetti, funzionano davvero ... greenMe.it

L'estate è una stagione meravigliosa, ma purtroppo porta con sé anche fastidiosi insetti come le zanzare.L'Europa sta affrontando una crescente minaccia dovuta all'aumento delle zanzare e alla diffusione di virus letali ...