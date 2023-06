PSG | migliorano le condizioni di Sergio Rico | il portiere è cosciente e parla

(Di mercoledì 28 giugno 2023)del Paris Saint-Germain, èe puòre: lo confermano fonti dell’ospedale di Siviglia, dove lo spagnolo era statoverato lo scorso 28 maggio a seguito di un grave incidente a cavallo. I medici avevano indottoin coma farmacologico in quanto le sueapparivano molto gravi. Nei giorni scorsi sua moglie aveva detto che il marito era uscito dal coma e l’avevanosciuta, sebbene fonti dell’ospedale non abbiano voluto dare altri particolari sul suo attuale stato di salute. Intanto, i media spagnoli riportano che è stata aperta un’inchiesta sull’incidente del 29enne, con il fine di capire la dinamica ed accertare eventuali ...

Da El Larguero: il giudice ha deciso di archiviare il caso. Le condizioni del portiere, ma al momento non ricorda nulla. A huge portrait of Paris Saint - Germain's Spanish ...- Germain () ...Commenta per primosensibilmente le condizioni di Sergio Rico, il portiere del Paris Saint - Germain vittima di una grave caduta da cavallo lo scorso 28 maggio. Lo spagnolo una settimana fa era uscito dal ...Nonle condizioni di Sergio Rico , ricoverato a seguito di un incidente a cavallo avvenuto nei giorni scorsi. Il portiere spagnolo, ricoverato a Siviglia all'ospedale Virgen del Rocio, rimane ...

PSG, migliorano le condizioni di Sergio Rico. La moglie: 'Comunica ... Calciomercato.com

Le condizioni di Sergio Rico, portiere del Psg, stanno migliorando. Tuttavia, il giudice ha deciso di archiviare il caso.Mauro Icardi detta le condizioni per continuare a giocare nel Galatasaray. L’ex attaccante dell'Inter, che ha rifiutato un'offerta araba da 25 milioni di euro a stagione, ha chiesto al club turco uno ...