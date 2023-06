Progetto scuole aperte e partecipate | musica alla Spina Verde

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa riqualificazione e la rinascita di un campo da basket per far rivivere un’area del rione Libertà sono stati al centro di una manifestazione di fineche si è svolta questa sera con Angelo Moretti, Presidente della Rete di Economia Civile “Sale della Terra”, e Alfredo Martignetti, Presidente della Commissione Urbanistica del Consiglio Comunale. L’evento ha concluso con uno spettacolole un percorso avviato nel 2019 allorché si realizzò un vero e proprio momento di ascolto attivo. Il percorso ha posto le basi per una progettazione partecipata finalizzata a diverse azioni, tra cui proprio la riqualificazione del campo da basket che verrà realizzata nei prossimi mesi. Proprio il presidente Moretti ha sottolineato: “Noi vogliamo che ...