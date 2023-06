Progetto Best | domani presentazione dei risultati a Bari Fiera del Levante

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Rafforzamento della tutela ambientale, conservazione degli habitat naturali per la salvaguardia della biodiversità e miglioramento della capacità attrattiva dei beni naturali e culturali con prodotti e servizi innovativi. Tutto questo neldel Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 volto a definire una strategia di crescita comune tra Puglia e Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di questi territori. Il prossimo 29 giugno a(dalle 9:30 alle 16, indel, Padiglione 152, sala 1) saranno illustrati idelle attività svolte, le metodologie e le ...

Progetto Best, domani presentazione dei risultati a Bari Noi Notizie

