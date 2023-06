Probabili formazioni Inghilterra-Portogallo | quarti di finale Europei Under 21 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ledi, match valevole per ididegli21, in programma tra Romania e Georgia. Sfida che si giocherà al Ramaz Shengelia Stadium di Kutaisi. Gli inglesi hanno dominato il loro girone, vincendo tutte le 3 gare per 2-0 e chiudendo prima, mentre i portoghesi sono arrivati secondi nel girone e per un soffio, e sono quindi gli sfavoriti. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 2 luglio. Grande attesa per questa partita con aggiornamenti in tempo reale su Sportface.it, che vi terrà compagnia con approfondimenti, pagelle e parole dei protagonisti. Ecco i dettagli. Ledi ...