Privacy | Garante | ' stop al web scraping per formare elenchi telefonici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Ilha vietato al titolare del sito web www.trovanumeri.com la costituzione e diffusione on line di un elenco telefonico formato rastrellando i dati tramite web(ricerca automatizzata nel web) e gli ha ingiunto il pagamento di una sanzione di 60mila euro. L'attuale quadro normativo non consente infatti la creazione digenerici che non siano estratti dal Dbu, il data base unico che contiene i numerie i dati identificativi dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. Numerosissime sono state in questi anni le richieste di intervento ricevute dalrelative alla pubblicazione non autorizzata di nominativi, indirizzi, numeri di telefono, anche di titolari ...