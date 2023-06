Priscilla | Orribile | gli eredi di Elvis bocciano il film di Sofia Coppola | ma la Presley non è d' accordo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È bastata la pubblicazione del trailer di, il nuovodi, a scatenare le polemiche tra i funzionari della tenuta diBasato sul libro di memorie diand Me" del 1985, il nuovodiin uscita a ottobre,, è un biopic sulla celebre moglie del Re del rock e a poche ore dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale ha già sollevato un vespaio. La pellicola sta scatenando in queste ore una forte polemica tra alcuni funzionari della tenuta diche lo hanno definito "una farsa". Gli stessi avrebbero detto a TMZ che ilè stato prodotto senza ...

Il set èe Graceland non è così", ha detto il portavoce al sito Tmz aggiungendo che, da parte diPresley "è tutta una manovra per far soldi". La vedova di Elvis è stata di tutt'......che ha visto il film lo ha descritto come "", dicendo che " sembra un film universitario. Le scenografie sono semplicemente orribili, non è come appare Graceland' . La tenuta die ...Il denaro è sempre stato al centro delle dispute familiari tra gli eredi di Elvis e, la quale da pochissimo ha concluso la sua battaglia legale con il nipote Riley, che l'ha pagata milioni ...

