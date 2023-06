Primum vivere Renzi va a destra | Calenda a sinistra | non per amore | ma per convenienza

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il primo ormai non nasconde più un idem sentire con la maggioranza, il secondo sta riannodando un filo con Schlein. Che tocca fare a entrambi per campare

, deinde philosofari". Traducibile in "fuori il superfluo dal carrello, dentro solo l'indispensabile". Anche perché, poi, a peggiorare la situazione hanno dato un contributo pure i ...... liberale, socialista, liberal - socialista, cattolico - liberale ecc ecc Per ora, tuttavia, paiono dediti più alla "politique d'abord", più al "" che al "philosophari". Si dedicano ...... liberale, socialista, liberal - socialista, cattolico - liberale ecc ecc Per ora, tuttavia, paiono dediti più alla "politique d'abord", più al "" che al "philosophari". Si dedicano ...

Primum vivere. Renzi va a destra, Calenda a sinistra: non per amore ... L'HuffPost

Il primo ormai non nasconde più un idem sentire con la maggioranza, il secondo sta riannodando un filo con Schlein. Che tocca fare a entrambi per campare ...Il bivio di Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Il sindaco di Frosinone alle prese con bilancio e ciclabili. E gli equilibri in Provincia ...