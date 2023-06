Primo contatto - Kia EV9 | Bev da viaggio senza rivali

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Kia EV9 si prepara a entrare nel mercato europeo, in autunno,concorrenti diretti. La sua formula? Trazione elettrica, sei o sette posti secondo le configurazioni, tanto spazio a bordo, e un prezzo di partenza non ancora ufficializzato ma che dovrebbe collocarsi tra i 70 e gli 80 mila euro. Se togliamo la Volkswagen ID.Buzz, leggermente più economica, non c'è alcun'altra elettrica sopra i cinque posti in quella fascia di prezzo. Per trovare qualcosa di analogo si deve spendere decisamente di più: da 104 a 110 mila per una Volvo EX90, da 126 a 146 mila per una Tesla Model X, da 139 a oltre 180 mila per una Mercedes EQS Suv. Concorrenti premium, a cui comunque la EV9, purdichiararlo per umiltà, intende dare fastidio. Già questa sua proposizione commerciale la rende interessante. In più si presenta con un design estremamente personale, che ...