Prima condanna per il Dieselgate 21 mesi di carcere per frode a Rupert Stadler | ex amministratore delegato di Audi

Proprio ieri però la corte d'Appello di Torino ha confermato la doppia conforme didell'ex ... Rimane tuttavia la miglior risorsa a disposizione di Grillo, che la potrebbe in unafase ......il passaggio degli altri condomini rischia di essere querelato e quindi di subire una... L'amministratore però,di applicare la sanzione, deve farsi autorizzare dall'assemblea.Martedì il regno wahhabita ha rilasciato una dichiarazione in cui"... l'escalation ... Piuttosto, esse ricordano da vicino gli avvertimenti rivolti dagli USA a Israele pocodelle ...

Prima condanna per il Dieselgate. 21 mesi di carcere per frode a Rupert Stadler, ex amministratore delegato d Gazzetta del Sud

È stata condannata anche in appello l’ex sindaca Chiara Appendino: 18 mesi di carcere come in primo grado. È il verdetto della Corte d’Assise… Leggi ...NAPOLI (nl) – Paolo Cammarota non ha alcuna responsabilità nel rogo che nella notte tra il 3 e il 4 marzo del 2013 incenerì “Città della Scienza” a Napoli. Lo hanno stabilito i giudici della quinta se ...