Il capo di Wagner Yevgenycatturare i leader militari russi nell'ambito dell'ammutinamento della scorsa settimana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le qualiha ...oggi (ieri, ndr) è arrivato in Bielorussia". E ha aggiunto: "Noi (Putin e io, ndr) abbiamo gestito male la situazione (la rivolta del gruppo Wagner, ndr), la situazione ci è sfuggita di ...Lukashenko appare in video e ammette di aver salvatoda Putin: "Lomorto" Intanto, ieri sono morte almeno 11 persone in un ristorante di Kramatorsk, colpito da un missile. Tra loro ...

Wsj: 'Prigozhin voleva catturare Shoigu e Gerasimov' Agenzia ANSA

Wagner non smobilita in Ucraina, anzi rilancia. E minaccia: "Siamo a breve distanza dal confine della Bielorussia con l'Ucraina".Il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin voleva catturare i leader militari russi nell'ambito dell'ammutinamento della scorsa settimana. (ANSA) ...