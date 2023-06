Previsioni meteo | ondata di caldo africano verso la fine | in arrivo temporali

F1 2023, Gran Premio d'Austria: leVenerdì 30 giugno Cielo: temporali in alcune zone della regione Possibilità precipitazioni: 44% (temporali al 26%) Temperature max/min: 25/30°C ...Vediamo nel dettaglio leper la città di Napoli e per la Campania.Napoli per oggi mercoledì 28 giugnoNapoli - Al mattino avremo tempo stabile su tutta la ...Telereggio Reggio EmiliaReggio

Previsioni meteo, Scipione perde colpi: in arrivo temporali e calo termico anche di 10 gradi la Repubblica

Molte nubi sin dal mattino con rovesci e temporali in estensione dal Nordovest verso Emilia-Romagna e Triveneto, anche forti e con locali grandinate. Temperature in ulteriore calo, massime tra 23 e 28 ...L’anticiclone africano Scipione vacilla: già da oggi, mercoledì 28 giugno, il Nord della penisola sarà interessato da possibili temporali di ...