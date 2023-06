Premier Padel Roma 2023 | Binaghi | “Riscontri ottimi | venduti oltre 10 mila biglietti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “I primiper il torneo sonovisto che sono statipiù di 10.000. Abbiamo grandi novità per questa edizione, a partire dal formato ‘combined’ perché ci saranno anche le donne, per la prima volta nei tornei major. Grazie al Comune, poi, il torneo attraversa le vie della Capitale e arriva al Foro Italico. Abbiamo un nuovo sponsor e giocatrici italiane in crescita che cominciano ad affermarsi”. Così Angelo, presidente FITP, durante la presentazione del BNL Italy Majortenutasi presso il Foro Italico. “La popolarità di questo sport in Italia e nel mondo non conosce limiti e confini. Siamo passati da una fase di promozione a quello di sviluppo tecnico: l’obiettivo a medio termine è quello di ...