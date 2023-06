Pompetti lascia l’Inter | accordo dopo i numerosi prestiti – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023)non ha mai avuto una chance in prima squadra alaver fatto parte della Primavera. Non ne avrà ulteriori: Sky Sport annuncia la sua cessione in arrivo. IN CHIUSURA – Marcosaluta. Durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha annunciato l’con il Catanzaro a titolo definitivo. I calabresi sono appena stati promossi in Serie B e cercano rinforzi per il nuovo campionato. Negli anni,la Primavera, ha giocato in prestito con Pisa, Cavese e Pescara. Nell’ultima stagione, sempre a titolo temporaneo in Serie B,ha collezionato diciassette presenze con il Sudtirol più una in Coppa Italia. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...