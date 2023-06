Pompei | scoperto affresco raffigurante una “pizza”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Scoperta sorprendente nel famoso Parco Archeologico di: una natura morta che raffigura un vassoio con varie pietanze e sopra sembra esserci proprio il prototipo di una antica “”. La scoperta è avvenuta nell’ambito dei nuovi scavi nell’insula 10 della Regio IX adi questi giorni. Il ministero della Cultura non ha dubbi: “Come risulta da una prima analisi iconografica di uncon natura morta, ciò che era rappresentato sulla parete di un’antica casaana potrebbe essere un lontano antenato della pietanza moderna, elevata a patrimonio dell’umanità nel 2017 in quanto “arte tradizionale deliuolo napoletano”. Gli archeologi del Parco Archeologico di, suppongono che accanto a un calice di vino, posato su un vassoio di argento, ...

...le attestazioni rinvenute finora ci sia un confronto puntuale per l'affresco recentemente, ... esaurito ogni cibo," la fame li avrebbe portati a "divorare anche le mense." 'non finisce ...Premiata pizzeria. Alla faccia di Cracco e pure di Briatore, anche gli abitanti della città seppellita dall'... ma probabilmente quella raffigurata in un vivido affresconella grande ...Il direttore del Parco Archeologico di, Gabriel Zuchtriegel , entra nel merito: ' Oltre all'identificazione precisa dei cibi rappresentati, ritroviamo in questo affresco alcuni temi della ...

Pompei. Scoperto un nuovo affresco con la “pizza” Artribune

Scoperta sorprendente nel famoso Parco Archeologico di Pompei: una natura morta che raffigura un vassoio con varie pietanze e sopra sembra esserci proprio ...Nel dipinto ritrovato a Pompei sembra esserci raffigurata una pizza. Il dipinto è di 2000 anni fa: ovviamente non è una pizza dato che mancavano alcuni degli ingredienti più caratteristici, ovvero pom ...