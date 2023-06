Poliziotto uccide un 17enne | rabbia e proteste in Francia video

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Dopo la notte di guerriglia urbana a Nanterre, nella banlieue nord-occidentale di Parigi, innescata dall'uccisione di un ragazzo di 17 anni da parte di un, le autorità hanno invitato la popolazione alla calma e il governo si appresta a dislocare le forze dell'ordine per prevenire ulteriori disordini. La madre di Nael, il giovane ucciso, invita su TikTok a partecipare a una "marcia bianca" di omaggio, domani alle 14, davanti alla prefettura dell'Hauts-de-Seine. "È una rivolta per mio figlio", dice in un. Ma la leader del governo Elisabeth Borne ha auspicato che "la nostra assoluta esigenza di verità permetta alla pacificazione di prevalere sulla". L'incidente è avvenuto martedì mattina nei pressi della stazione RER di Nanterre-Prefecture. Inizialmente, le fonti della polizia hanno affermato che un ...

