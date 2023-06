Polizia svedese autorizza rogo del Corano fuori da moschea

Laha autorizzato il rogo del Corano fuori dalla moschea di Stoccolma, accogliendo la domanda di un cittadino. Il rogo dovrebbe avvenire oggi pomeriggio. Lo riporta il media...Laha dichiarato di aver concesso un permesso per una protesta in cui l'organizzatore intende bruciare un Corano fuori dalla moschea principale di Stoccolma oggi, all'inizio della tre ...AGI - Laha dichiarato di aver concesso un permesso per una protesta in cui l'organizzatore intende bruciare un Corano fuori dalla moschea principale di Stoccolma oggi, all'inizio della tre ...

Svezia, la polizia autorizza il rogo del Corano in pubblico Corriere della Sera

La polizia svedese ha autorizzato una manifestazione, questo pomeriggio, davanti alla moschea principale di Stoccolma, in cui l'organizzatore intende bruciare un Corano. La manifestazione avviene ...Stoccolma, le autorità hanno ufficialmente autorizzato il rogo del Corano fuori dalla moschea della capitale svedese. La richiesta era stata presentata alla polizia da un ...