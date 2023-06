POLIZIA DI STATO | CONSIGLI PER UNA VACANZA SENZA SORPRESE

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Postale e Airbnb, portale online di case, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delle vacanze online. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze, e questa tendenza ha attirato purtroppo l’attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi in tentativi di truffa. Per stare più tranquilli,Postale e delle Comunicazioni e Airbnb hanno avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e iper smascherarli. Il Testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che si e’ messo a disposizione gratuitamente, in quanto collabora già con ladi ...

... sarà, quindi, sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti , pur non essendo indi alterazione; la possibilità per gli organi distradale, ...Un'altra inchiesta, aperta per omicidio colposo da parte di persona avente pubblica autorità, è stata affidata all'Ispettorato Generale delladi. La dinamica dei fatti è ancora confusa ...Un'altra inchiesta, aperta per omicidio colposo da parte di persona avente pubblica autorità, è stata affidata all'Ispettorato Generale delladi. . .

Vittoria. La Polizia di Stato arresta due pregiudicati e sequestra 55 ... Questure sul web

Eseguite 26 misure cautelari dai poliziotti della Squadra mobile di Varese, di cui 24 in carcere, 1 ai domiciliari e 1 divieto di dimora in Lombardia e Piemonte ad altrettante persone accusate di tort ...I poliziotti della Squadra mobile di Genova hanno arrestato tre persone per tentata rapina aggravata e tentato furto in abitazione in danno di anziani ...