Politica Sportiva

Riforma del lavoro sportivo, registro unico e norma sul limite dei mandati, sulla quale si esprimerà ad inizio luglio (il 5 per la precisione) la Corte Costituzionale e che Abodi considera un tema da affrontare urgentemente per tentare di rendere l'italia un paese normale. Il recente incontro al Coni tra il ministero dello Sport, Malagò ed i presidenti federali è durato oltre 3 ore, lasciando sul tappeto diverse criticità: i mandati in primo luogo ma, soprattutto il lavoro sportivo: le federazioni hanno chiesto l'ennesimo rinvio (gennaio2024); Abodi ha tenuto il punto confermando che a giorni la novità andrà in porto, con le nuove fasce di reddito e le altre tutele per i lavoratori collegate agli obblighi che preoccupano asd e ssd. A cura dell'avv. Claudio Russo esperto di Diritto Sportivo