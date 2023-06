Pnrr | Meloni | ' risorse non utilizzate per armi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "In Europa si è scelto di aprire all'utilizzo delledelanche per l'acquisto di. Mi pare che il Governo italiano nello spazio di cinque minuti, rispetto alla decisione, abbia garantito, dichiarato, e lo ribadisco anche qui in Aula, che non intende utilizzare in alcun modo ledelper questo scopo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.