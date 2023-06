Pirlo Sampdoria scelta col cuore | non guardo la categoria

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Ho grande voglia di ricominciare, è una grande opportunità per me, ma lo è per tutti". GENOVA - "Per me allenare laè come allenare una squadra di serie A, ho scelto colil progetto senza guardare la. Ho grande voglia di ricominciare, è una grande opportunità per me, ma lo

Conferenza stampa, il tecnico si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della: le sue parole Andrea, in conferenza stampa, parla così da nuovo allenatore della...Andreaha parlato nella prima conferenza stampa come allenatore della. L'ex tecnico della Juventus, reduce dall'esperienza in Turchia, guiderà il club blucerchiato nella prossima stagione in ...Per Andrea, invece, la nuova avventura allain Serie B rappresenta la possibilità di rifarsi dopo l'esperienza fallimentare sulla panchina della Juventus . L'ex campione del mondo è ...

Giornata di presentazioni per Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Sampdoria. Nella cornice di The Ocean Race, il neo blucerchiato ha toccato tanti temi nella sua prima conferenza stampa da tecnico ...La Sampdoria ha ufficialmente presentato Andrea Pirlo: “E’ una grande opportunità, ora sono più maturo e consapevole”. E’ una giornata importante quella che si è vissuta in casa Sampdoria. Il club ...