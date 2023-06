Pirlo | ' La Juve? Non guardo al passato'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Troppo sottovalutato in bianconero? Andrearisponde così ai giornalisti durante la sua presentazione come nuovo allenatore della ...

Troppo sottovalutato in bianconero Andrearisponde così ai giornalisti durante la sua presentazione come nuovo allenatore della ...sui giocatori di qualità: " I giocatori di qualità fanno bene. Più ne hai e meglio giochi ma ... Sul suo lavoro alla: " Non guardo al passato. Quello che è stato è stato e aiuta a guardare ...Per quello che mi passa la mia 'esperienza' a primo impatto, vedendo ladiho pensato 'Questo è un Mago, FINALMENTE quello che volevo vedere'. Mi spiego meglio, notavo che lain 5 ...

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: l'ex Juventus torna in Italia dopo due anni Fanpage.it

Andrea Pirlo, ex calciatore del Milan, ha commentato così in conferenza stampa il suo nuovo incarico da allenatore della Sampdoria: "Ringrazio il presidente e la proprietà che ...Domenica 19 maggio 1991, punto più alto della storia della Sampdoria, Andrea Pirlo spegneva 12 candeline sulla propria torta. Al suo primo giorno all’ombra della Lanterna, a ...