Pirlo alla Samp | ' Cresciuto con il mito di Vialli e Mancini | sarà come allenare in Serie A'

Andreaha parlato nella prima conferenza stampa come allenatore della Sampdoria . L'ex tecnico della Juventus, reduce dall'esperienza in Turchia, guiderà il club blucerchiato nella prossima stagione in ...... ma ora ha l'opportunità di dimostrare di essere in grado di allenare una squadra e di riportarlamassima serie.si trova di fronte a una sfida difficile, ma ha dimostrato in passato di ...La conferenza stampa di"Quando ci sono persone serie e un progetto, non conta la categoria. Allenare la Samp è come allenare in Serie A. Quagliarella è un amico, il suo futuro dipende dalla ...

Sampdoria, ecco Pirlo: dall'accordo istantaneo al 'no' a Ferrero, i retroscena Calciomercato.com

Siamo molto fieri di questo traguardo ma è solo l'inizio". Così Andrea Radrizzani introducendo Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie, rispettivamente nuovo allenatore e nuovo responsabile dell'area ...Andrea Pirlo ha parlato nella prima conferenza stampa come allenatore della Sampdoria. L'ex tecnico della Juventus, reduce dall'esperienza in Turchia, guiderà il club blucerchiato nella prossima stagi ...