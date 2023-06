Piqué | le rivelazioni di Shakira | “Ho scoperto i tradimenti nel modo peggiore”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo mesi di frecciatine a distanza e dissing musicali, lo scorso marzo Gerardha deciso di parlare della separazione e dei presunti: “Nella vita ho sempre fatto ciò che volevo e continuo a farlo. Quando me ne andrò spero di poter pensare di aver sempre fatto quello che desideravo. E non sono qui a spendere soldi e tempo a ripulire la mia immagine. Anche perché chi mi vuole bene sa già la verità e a me questo basta per stare bene ed essere felice“.e i suoi, la verità di: “Hotutto dalla stampa”. Adesso a parlare è, che in un’intervista rilasciata a Peopole ha spiegato come hadi avere le corna. La popstar americana ha rivelato di aver saputo dei ...