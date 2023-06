Pink canta e una fan le lancia le ceneri della madre | “Non so come mi sento”

Di centri commerciali ne abbiamo già' Rihanna incinta e tradita da Asap L'accusata su Instagram smentisce e i fan vanno in subbuglio La reazione diMentrecantava la canzone Just like a ...Phairdi delusioni d'amore, sesso, rabbia e indipendenza, con un bofonchiare da anti - ... in uscita il prossimo 7 luglio, rileggendo Free Ride , un classico tratto daMoon . Non si era mai ...Durante l'ultima data londinese del suo Summer Carnival Tour ,stava cantando Just Like A Pill , quando sul palco si è vista arrivare un oggetto davvero insolito. Un fan dal pubblico ha lanciato ...

Pink canta e un fan le lancia le ceneri della madre morta, la ... Music Fanpage

Un fan le ha infatti lanciato le ceneri della madre defunta. "E' tua mamma questa Non so come sentirmi a riguardo...", ha esclamo sorpresa l'artista prima di depositare delicatamente il sacchetto sul ...Durante i concerti live, sul palco degli artisti, i fan lanciano qualsiasi cosa. Tuttavia, possono accadere anche cose strane, un po' come è successo a Pink nei giorni scorsi.