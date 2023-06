Piazza Mercato | 21enne di Ponticelli ferito a colpi di pistola

Se , invece, si guarda gli altri multipli disi scopre che Prysmian è sopravvalutato . ...rialzista per queste azioni che chiudono al primo posto nella classifica dei migliori di...Atrio del Palazzo Civico Comunale diDante, fino al 7 luglio 10.30 . 'La salagione delle ... Sede dell'UCD - ANPI in via Al8, ingresso libero, fino al 2 luglio 18.00 - 23.00 . 'Sulle ...... ritenuti responsabili della rissa avvenuta verso le ore 22:20 di sabato sera indi Lodi. Tre di loro si sono portati spontaneamente presso il Pronto Soccorso di Lodi per lesioni da ...

Spari in piazza Mercato, gambizzato 21enne di Ponticelli. Era in zona con amici Fanpage.it

Paura a Napoli, in Piazza Mercato, dove un giovane di 21 anni originario di Ponticelli sarebbe stato ferito a colpi di pistola nel corso di una rapina ...Un giovane di 21 anni è stato ferito la scorsa notte a Napoli a colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, il giovane, riferiscono i ...