Piazza Cardinal Pacca | l’opposizione deposita la richiesta di convocazione del consiglio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle vicende legate agli scavi insi deve esprimere ilComunale“. Così Floriana Fioretti, capogruppo del Pd che questa mattina hato a palazzo Mosti unadidelavente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione di un’area attrezzata per info point e accoglienza turistica in. Intervento 6: “I Percorsi della Storia-IL FRONT-OFFICE TURISTICO-Azione 6.8.3 PO FESR 2014/2020 – Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S) – Città di Benevento – Discussione e determinazioni.”. Laè stata sottoscritta anche dai consiglieri Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, ...

...cittadino che aveva notato il tentativo di intrusione all'interno del cortile del Teatro '... lo stesso verrà bloccato dagli agenti inBonghi, dove era arrivato benché avesse riportato ...... nel 1876 i primi 500 quintali di Portland naturale, dallo stabilimento did'Armi della '... su consiglio dell'amicoFederico Borromeo. Non riesce a vederne l'apertura, che avviene il ...Benevento . Tante le persone che questo pomeriggio hanno fatto tappa aPacca, da tutti conosciuta comeSanta Maria a Benevento per non far calare l'attenzione sugli importanti ritrovamenti archeologici fatti durante gli scavi per la costruzione di ...

Piazza Cardinal Pacca, l’opposizione deposita richiesta ... TV Sette Benevento

. Il sindaco Tanisi: “Strumento di sviluppo non solo per il singolo, ma per la comunità tutta” Gli sportelli di orientamento nell’ambito del progetto “La bussola del Sud” – Punti Cardinali, presentato ...Un tesoro da valorizzare, un patrimonio inestimabile che non può essere svilito. A piazza Cardinal Pacca occorre tesaurizzare le preesistenze venute alla luce, altro che info point e stalli per bus tu ...