Piantedosi vieta il numero 88 sui campi di calcio

...misure Comportamenti che da agosto quando ricomincerà il campionato non saranno più tollerati come è stato sottoscritto nella dichiarazione di intenti tra il ministro dell'Interno Matteo, ...Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo. L'88 è usato nei gruppi neonazisti per simbolizzare il saluto Heil Hitler (l'h è l'ottava lettera dell'alfabeto). Nel codice etico delle ...Mai più il numero 88 . Il ministro dell'Interno Matteoha annunciato il divieto per i calciatori professionisti di utilizzare il numero che richiama alla doppia 'H' (ottava lettera dell'alfabeto) di ' Heil Hitler ', il saluto nazista diventato ...

Piantedosi vieta il numero 88 nel calcio: "Dichiariamo guerra all'antisemitismo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Si vuole mettere fine all'antisemitismo negli stadi, simboli razzisti e cori offensivi saranno duramente sanzionati ...La decisione del ministero dell'Interno rientra in un progetto di lotta all'antisemitismo, perché le due cifre rimandano al neonazismo ...