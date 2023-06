Piantedosi vieta ai calciatori il numero 88

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Pare che il ministrointendare aidi scegliere il88 per la loro maglietta perché evocherebbe nientemeno che Hitler. Strano destino quello del88. Nella tradizione romana della tombola rappresentava “l’occhialoni de nonno”. Ricordo che quelera stato scelto da Buffon, ma le proteste ebraiche glielo fecero ritirare. Buffon nazista? Macché, per lui aveva un significato morfologico un po’ osceno, significava: Io di palle ce ne ho quattro. Ma l’intervento del ministro, ancora non precisato nei dettagli e nelle sanzioni, fa riferimento all’Heil Hitler, per il motivo che la lettera H è l’ottava lettera dell’alfabeto e quindi, per i nazisti, 88 corrisponde a HH, cioè a Heil Hitler. Chissà a quali simboli nefasti corrispondono tutti gli altri ...