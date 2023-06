Petruzzelli Favo | ‘pazienti vaccinati presso strutture che li hanno in cura’

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – “I vaccini vanno visti oggi come parte integrante della cura e se sono parte integrante della cura devono diventare parte integrante del sistema. E se devono diventare parte integrante del sistema devono stare, nel caso dell’oncologia, probabilmente assieme alle reti oncologiche. Sottolineo, però, che è importante delineare anche dei percorsi operativi: i pazienti ci dicono che preferiscono esserela struttura che li ha in cura e quella è la scommessa che dobbiamo andare a vincere, perché se la vaccinazione è parte del percorso di cura, probabilmente è lì che dovremmo farla”. Così Davide, consigliere della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia () e presidente de ‘La lampada di Aladino Ets’, oggi a Roma, a margine del convegno “Frames – Messa a fuoco ...