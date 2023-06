Pesce scorpione | due avvistamenti in Calabria Ecco perché la specie aliena è pericolosa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il primo avvistamento, pochi giorni fa, è avvenuto in provincia di Crotone da parte di due pescatori professionisti a circa 24 metri di profondità. Quindi il 25 giugno, durante un’immersione ricreative, un sub si è ritrovato un esemplare di fronte 12 metri sotto il livello dell’acqua. Nelle acque calabresi è arrivato il(nome scientifico Pterois miles), unaoriginaria del mar Rosso che ha già colonizzato con abbondanti popolazioni i settori più orientali del Mediterraneo e si sta velocemente espandendo verso ovest, favorito dall’aumento delle temperature. Laè stata segnalata per la prima volta in Italia nel 2016 nella Sicilia sud-orientale ed è una tra lepiù invasive al mondo, nota per aver invaso gran parte delle coste Atlantiche ...