Perseguita e poi spara a donna con arma a salve | arrestato 43enne

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutounae lecon una pistola rivelatasi poi a: è successo a Lettere, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hannoun. Secondo quanto emerso dagli accertamenti la, finita in un vero e proprio calvario, è stata insultata, picchiata e minacciata dall’uomo. L’ultima sortita risale a ieri sera ed è avvenuta a pochi passi dall’abitazione della vittima che subiva le vessazioni dallo scorso gennaio. Ieri ha deciso di chiamare il 112 per chiedere aiuto. I militari hanno fermato l’uomo pochi istanti dopo lo sparo. Hanno recuperato l’senza tappo rosso, nascosta nella sua auto e perquisito la sua abitazione. In casa 10 piante di cannabis, un bilancino di precisione e 1 grammo ...

Lettere, perseguita una donna e poi le spara con una pistola a salve: arrestato Corriere della Sera

