Perché tutti i sudcoreani sono diventati all’improvviso più giovani di un anno o due

(Di mercoledì 28 giugno 2023)istantaneamente piùdi uno due: il Paese, infatti, ha abbandonato il suo tradizionale sistema di conteggio dell’età per sostituirlo con il metodo accettato a livello internazionale. Mentre alcuni continuera usare il vecchio sistema, l’86% deiha dichiarato che adotterà il sistema internazionale nella vita dii giorni. L’Assemblea nazionale, come riporta la stampa, ha approvato la modifica a dicembre, e ha dichiarato che essa “risolverà la confusione sociale causata dall’uso misto del calcolo dell’età e dagli effetti collaterali che ne derivano”. Secondo il vecchio sistema di conteggio dell’età in Corea del Sud, i bambiniconsiderati di un ...

...episodio (in inglese) su Twitter (in italiano dall'app Apple TV) è possibileora Twitter ...gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad ...Il responsabile PlayStation ha dichiarato quanto segue " Ho parlato coni publisher e sono unanimemente contrari al Game Pass,distrugge il valore ". Una dichiarazione forte e decisa che ...SlealiBisogna innanzitutto tenere presente che in una società sempre più digitalizzata, lo ...sulla protezione delle informazioni come abitudine lavorativa che significhi peruna tutela ...